Negatief resultaat voor IEX Group

AMSTERDAM (AFN) - IEX Group heeft in de eerste helft van dit jaar een wat groter verlies geleden dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de beursgenoteerde aanbieder van beleggersinformatie.

Het bedrijfsresultaat (ebitda) bedroeg 0,7 miljoen euro negatief, tegen een min van 0,6 miljoen euro een jaar eerder. Volgens IEX bleef de ontwikkeling van het resultaat iets achter bij de verwachtingen. Het bedrijf gaf aan voor de tweede jaarhelft op verbetering te rekenen, geholpen door kostenbesparingen en een hogere omzet door overnames. Voor 2020 wordt een positief bedrijfsresultaat verwacht, waarbij het volgens de onderneming nog niet verstandig is om die verwachting nader te concretiseren.

De omzet was ruim 1,9 miljoen euro, een daling ten opzichte van een jaar eerder. De omzet in de eerste helft van 2018 kwam hoger uit door het effect van de IEX Beleggersdag (juni 2018) die in 2019 niet is georganiseerd. Zonder dat effect kwam de omzet ongeveer gelijk uit.

Onlangs kondigde IEX de overname aan van Beursgorilla en Beleggen.nl van uitgever Finance Network, zonder financiële details over de deal te geven. In juli breidde IEX al uit door de overname van Beurs.nl.