Ajax maakt 51,9 miljoen euro winst

AMSTERDAM (AFN) - Ajax heeft fraaie financiële cijfers gepresenteerd over het afgelopen topseizoen. De kampioen en bekerwinnaar maakte 51,9 miljoen euro winst. De omzet van 93,0 miljoen werd meer dan verdubbeld naar 199,5 miljoen euro. Dat kwam vooral door de goede resultaten in de Champions League, waar de club tot de halve finale doordrong.

Het eigen vermogen van Ajax is gegroeid naar 210 miljoen euro. De directie en raad van commissarissen stellen voor een dividend uit te keren van 0,25 euro per aandeel. De kosten van Ajax zijn gestegen van 60 naar 165 miljoen euro, voornamelijk door de gestegen salarissen. De operationele winst van de club uit Amsterdam is 34,3 miljoen euro.

Ajax betaalde 92,1 miljoen uit aan salarissen van het gehele personeel, een toename van 39,3 miljoen euro. De spelerssalarissen stegen met 13,8 miljoen. De voetballers van Ajax profiteerden van de successen. Ze ontvingen 20,3 miljoen euro meer aan premies dan het vorige teleurstellend verlopen seizoen. Ajax plaatste zich toen niet voor Europees voetbal en won geen enkele prijs.

Ajax verdiende 72 miljoen euro op alle inkomende en uitgaande transfers. In de cijfers zijn de transferbedragen voor Frenkie de Jong, Justin Kluivert, Maximilian Wöber, Frenkie de Jong en Daley Sinkgraven opgenomen. Matthijs de Ligt is inmiddels voor minimaal 75 miljoen euro naar Juventus vertrokken. Die transfer wordt meegenomen in de cijfers van het huidige voetbaljaar. Ajax verkocht het afgelopen seizoen ook veel meer shirts en andere artikelen aan fans. De omzet uit de merchandising steeg van 14,1 miljoen naar 21,2 miljoen euro.