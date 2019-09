'Tesco bekijkt verkoop Poolse tak'

Gepubliceerd op | Views: 347

LONDEN (AFN) - De Britse supermarktketen Tesco bekijkt een verkoop van zijn worstelende tak in Polen. Volgens bronnen tegen persbureau Bloomberg is het bedrijf de activiteiten onder de loep aan het nemen en wil Tesco zich meer richten op de Britse activiteiten en aantrekkelijke markten in het buitenland.

De Poolse tak van Tesco telde eind juni 348 winkels en is de grootste divisie van het bedrijf in Centraal-Europa. Tesco heeft in het land te maken met toenemende concurrentie en leed vorig jaar verlies bij het onderdeel. Het concern heeft al tientallen vestigingen in Polen gesloten. Het is overigens niet zeker of de verkoop ook daadwerkelijk wordt doorgezet, aldus de bronnen.

Het grootste supermarktconcern van Groot-Brittannië trok zich in het verleden al terug uit de Verenigde Staten en Zuid-Korea. Wel heeft het bedrijf oog op flinke uitbreiding in Thailand.