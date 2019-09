AEX boekt kleine winst

Gepubliceerd op | Views: 693

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam stond vrijdagmiddag op een kleine winst. Ook elders in Europa waren plussen te zien. Beleggers hopen op een positief resultaat van de handelsgesprekken tussen de Verenigde Staten en China, die volgende maand worden hervat. Daarnaast bleef de blik gericht op de ontwikkelingen rond de afzettingsprocedure van president Donald Trump.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de middaghandel 0,2 procent hoger op 578,67 punten. De MidKap won 0,5 procent tot 826,92 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt stegen tot 0,7 procent. Londen klom 0,8 procent na berichten over een mogelijke renteverlaging door de Bank of England.

ArcelorMittal behoorde tot de kopgroep in de AEX met een winst van 2,3 procent. Volgens persbureau Bloomberg overweegt het staalconcern een deel van zijn ijzerertsactiviteiten in Canada, Brazilië en Liberia af te stoten. Zorgtechnologiebedrijf Philips stond onderaan met een min van 4,8 procent, zonder duidelijke reden.

ABN AMRO

ABN AMRO won 2 procent. Het aandeel kelderde een dag eerder ruim 12 procent vanwege een witwasonderzoek bij de bank. Volgens analisten van KBC Securities kan ABN AMRO een boete tot 200 miljoen euro krijgen van het Openbaar Ministerie als het onderzoek serieuze misstanden aantoont bij de bank.

Chipmachinemaker ASML was vrijwel vlak na een tegenvallend kwartaalbericht van de Amerikaanse maker van geheugenchips Micron Technology. Bij de middelgrote fondsen gingen de toeleveranciers aan de chipsector ASMI en Besi licht omlaag. In Frankfurt daalde chipmaker Infineon 1,4 procent.

Stern

Op de lokale markt steeg Stern 3,7 procent. De verkoop van de leaseactiviteiten levert het autobedrijf meer op dan gedacht. De handel in het aandeel van stamcelbedrijf Esperite werd tot nader order onderbroken in afwachting van een persbericht.

De euro was 1,0933 dollar waard, tegen 1,0936 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie zakte 1,5 procent op 55,58 dollar. Brentolie daalde 1,9 procent in prijs tot 61,55 dollar per vat.