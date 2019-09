Stress op Amerikaanse geldmarkt neemt af

Gepubliceerd op | Views: 598

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - De Amerikaanse markt voor kortlopende leningen komt stukje bij beetje in rustiger vaarwater. De Federal Reserve kreeg voor het eerst deze week met minder vraag naar liquiditeit te maken. Uiteindelijk pompte de centrale bank 49 miljard dollar aan cash in het financiële systeem, terwijl het bereid was om tot 60 miljard dollar de geldmarkt in te sturen.

De vraag naar liquiditeit overtrof het aanbod in twee transacties van de Fed eerder deze week. Zo stond de limiet op donderdag net als vrijdag op 60 miljard dollar, terwijl er toen bijna 73 miljard dollar aan inschrijvingen binnenkwamen. Dinsdag was de vraag zelfs twee keer zoveel als het aanbod van de Amerikaanse centrale bank.

Met de interventies op de markt voor repo's, oftewel repurchase agreements, wil Fed het gebrek aan liquiditeit verhelpen. De Fed intervenieerde vorige week voor het eerst sinds de financiële crisis op de repo-markt om de stijgende rentes tegen te gaan.