'Rustige opening Wall Street'

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in de Verenigde Staten openen vrijdag naar verwachting met groene koersborden. Beleggers doen rustig aan bij een gebrek aan richtinggevend nieuws over de handelsoorlog. De Chinese beleidsmakers hebben hun handen vol met het grootschalig vieren van zeventig jarig jubileum van de Volksrepubliek.

De Amerikanen en de Chinezen maakten eerder deze week bekend positief gestemd te zijn over de aankomende handelsgesprekken. Afgevaardigden van de economische grootmachten spreken elkaar naar verwachting weer op 10 oktober. Een Chinese delegatie vliegt dan naar Washington.

De oliemarkt stond weer in de schijnwerpers. Saudi-Arabië zou een staakt-het-vuren in vier regio's in Jemen hebben afgesproken. Daarmee lijkt er wat meer rust in het Midden-Oosten te komen. De Houthi-rebellen uit Jemen, waartegen de Saudi's in het zuidelijke buurland vechten, eisten eerder de drone-aanvallen op Saudische olievelden op.

Chipsector

Bedrijven in de chipsector weten verder de aandacht op zich gericht. Maker van geheugenchips Micron Technology meldde bijna een halvering van zijn kwartaalomzet. Ook de winst viel lager uit. Het bedrijf wees daarnaast op tekenen van herstel in de chipsector, maar waarschuwde dat het nog te vroeg is om optimistisch te worden.

Verfconcern PPG schikte met beurswaakhond SEC in een zaak rondom misstanden in de boekhouding. Het bedrijf hoeft geen boete te betalen. Wells Fargo krijgt Charles Scharf als nieuwe topman. De toppositie bij de kredietverlener was zes maanden lang niet vervuld. Farmaceut Pfizer werd hoger gezet in de voorbeurshandel na het melden van positieve resultaten van een medicijnenproef voor atopische dermatitis.

Overnamefront

Op het overnamefront was er nieuws over luchtvaartmaatschappij Delta Air Lines die een belang van 20 procent in het Chileens Latam Airlines nam. De Amerikanen investeren ook 350 miljoen dollar in hun Zuid-Amerikaanse branchegenoot.

Wall Street ging donderdag met verliezen de handel uit. De Dow-Jonesindex sloot 0,3 procent lager op 26.891,12 punten. De breder samengestelde S&P 500 speelde 0,2 procent kwijt tot 2977,62 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq verloor 0,6 procent tot 8030,66 punten.