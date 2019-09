Consumptie VS loopt licht op

Gepubliceerd op | Views: 263 | Onderwerpen: Verenigde Staten

WASHINGTON (AFN) - De consumentenbestedingen in de Verenigde Staten zijn in augustus met 0,1 procent toegenomen in vergelijking met een maand eerder. Dat maakte het Amerikaanse ministerie van Handel bekend.

Economen waren in doorsnee uitgegaan van een toename met 0,3 procent. In juli was nog sprake van een toename met een herziene 0,5 procent. De persoonlijke inkomens van Amerikaanse consumenten stegen in augustus in doorsnee met 0,4 procent.