Philips opvallende daler in AEX

Gepubliceerd op | Views: 1.771

AMSTERDAM (AFN) - Het aandeel Philips was vrijdag veruit de sterkste daler in de AEX-index op Beursplein 5. Het zorgtechnologieconcern, dat momenteel analisten benadert met betrekking tot hun taxaties vooruitlopend op de kwartaalcijfers, noteerde in de middaghandel 3,6 procent lager.

Volgens verschillende marktkenners is het gissen naar de reden van de koersdaling. Analist Jos Versteeg van InsingerGilissen kan er nu niet de vingers achter krijgen. Hij noemde de daling opvallend omdat het concern niet met echt nieuws naar buiten is gekomen. Ook handelaar Cees Smit van Today's Groep tast desgevraagd in het duister.

Philips maakte eerder deze week de impact van wisselkoersen op de verkopen kenbaar aan marktvorsers en komt op korte termijn met de analistenconsensus op de proppen.

Een aandeel Philips was omstreeks 14.25 uur 42,35 euro waard. Het technologieconcern publiceert op 28 oktober de kwartaalcijfers.