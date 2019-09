Basic-Fit opent fitnessclubs in België sneller

Gepubliceerd op | Views: 344 | Onderwerpen: België

HOOFDDORP (AFN) - Basic-Fit wil nieuwe fitnessclubs in België in een versneld tempo gaan openen. Het bedrijf mikt op 300 Belgische vestigingen in 2025. Momenteel zijn er 179 filialen van Basic-Fit in het buurland. Met de komst van de nieuwe clubs verwacht het Nederlandse Basic-Fit uiteindelijk werk te bieden aan zo'n 500 nieuwe medewerkers.

Basic-Fit zegt in een toelichting: "Een versneld tempo betekent dat we actiever op zoek gaan naar locaties in België om nieuwe clubs te openen. We kijken dan in welke buurten er vraag naar een fitnessschool is en daar proberen we ons te vestigen."

Het potentieel in de Belgische markt is groot omdat maar 7 procent van de Belgen aangesloten is bij een fitnessclub, aldus de uitbater van fitnesscentra. In dat gat wil het sportbedrijf springen. Er zijn weinig landen in Europa waar men zo huiverig is om naar de sportschool te gaan, aldus Basic-Fit. Alleen in Portugal, Oekraïne en Turkije is het percentage bewoners met een fitnesspasje lager.

"De fitnessmarkt in België is voor een groot deel nog onontgonnen terrein. Als Basic-Fit willen wij de fitnesssport in België promoten en de Belgen een gezonde levensstijl aanmeten", aldus Tom van Eetvelde, een manager bij Basic-Fit in België.