Gepubliceerd op

BRUSSEL (AFN) - Het vertrouwen in de economie van de eurozone is in september stevig gedaald ten opzichte van een maand eerder. Dat meldde de Europese Commissie. Het sentiment bevindt zich inmiddels op het laagste niveau sinds februari 2015.

De index waarmee de commissie het vertrouwen meet, ging van 103,1 in augustus naar 101,7 deze maand. Economen rekenden in doorsnee op een niveau van 103,0. Vooral in Nederland, Spanje en Duitsland ging het vertrouwen hard omlaag, terwijl het sentiment in Frankrijk min of meer stabiel bleef.

Het vertrouwen staat al langer onder druk door de afzwakkende economische omstandigheden en zorgen over de handelsspanningen en de brexit. Volgens de commissie was er deze keer met name in de industrie en in mindere mate in de detailhandel een daling van het vertrouwen te zien. Bij consumenten ging het vertrouwen juist omhoog en in de dienstensector en de bouw veranderde het beeld niet heel erg.