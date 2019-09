AEX boekt kleine winst

Gepubliceerd op | Views: 1.292

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs boekte vrijdag een kleine winst. Ook de andere Europese beurzen wonnen terrein. Beleggers kijken vooral uit naar de hervatting van de handelsgesprekken tussen de Verenigde Staten en China volgende maand. Daarnaast bleef de blik gericht op de ontwikkelingen rond de afzettingsprocedure van president Donald Trump.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,3 procent in de plus op 579,71 punten. De MidKap klom 0,2 procent tot 823,96 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt stegen tot 0,4 procent. De Londense FTSE-index won 0,9 procent na berichten over een mogelijke renteverlaging door de Bank of England.

ArcelorMittal ging aan kop in de AEX met een winst van 2 procent. Volgens persbureau Bloomberg overweegt het staalconcern een deel van zijn ijzerertsactiviteiten in Canada, Brazilië en Liberia af te stoten. ABN AMRO won 0,6 procent. Het aandeel kelderde een dag eerder ruim 12 procent vanwege een witwasonderzoek bij de bank. Uitzender Randstad (min 1,3 procent) noteerde ex dividend.

ASML

Chipmachinemaker ASML zakte 0,7 procent na een tegenvallend kwartaalbericht van de Amerikaanse maker van geheugenchips Micron Technology. Bij de middelgrote fondsen verloren de toeleveranciers aan de chipsector ASMI en Besi meer dan 1 procent. In Frankfurt daalde chipmaker Infineon ruim 2 procent.

Sif won 2 procent bij de kleinere bedrijven. Topman Fred van Beers zei in een interview met de Japanse zakenkrant Nikkei dat de funderingsspecialist een productielocatie in Japan wil realiseren.

Koersen

Op de lokale markt steeg Stern 3 procent. De verkoop van de leaseactiviteiten levert het bedrijf meer op dan gedacht. De handel in het aandeel van stamcelbedrijf Esperite werd tot nader order onderbroken in afwachting van een persbericht. In Frankfurt won Commerzbank 0,1 procent. De Duitse bank matigde zijn verwachtingen voor dit jaar en rekent niet langer op een omzetgroei. Naar verluidt staat de bank daarnaast voor een grote vastgoeddeal.

De euro was 1,0917 dollar waard, tegen 1,0936 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,4 procent goedkoper op 56,21 dollar. Brentolie zakte 0,7 procent in prijs tot 62,33 dollar per vat.