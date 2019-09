Endeavor zet voorlopig streep door beursgang

Gepubliceerd op | Views: 247

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - Entertainmentconcern en talentenbureau Endeavor heeft op het laatste moment een streep gezet door zijn plannen voor een beursgang. Het Amerikaanse bedrijf zou investeerders niet warm hebben gekregen voor de aanschaf van aandelen.

Met de beursgang van Endeavor, onder meer eigenaar van het Ultimate Fighting Championship (UFC), zou circa 405 miljoen dollar zijn gemoeid. Volgens bronnen zal op zijn vroegst volgend jaar een nieuwe poging worden gewaagd.

De leiding van de onderneming zou onder meer zijn geschrokken van de beursflop van Peloton Interactive. De maker van speciale fitnessapparatuur sloot zijn eerste dag op de beurs in New York fors onder de openingskoers. Sowieso is het klimaat voor beursgangen minder geworden door aanhoudende onzekerheid op de markten. Zaken als de brexit, handelsoorlog en geopolitieke spanningen spelen hier een rol.