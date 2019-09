DGB Group handhaaft prognose

Gepubliceerd op | Views: 371

HARDENBERG (AFN) - DGB Group heeft in het eerste halfjaar lagere resultaten neergezet. Het softwarebedrijf voor de veeteeltsector handhaafde desondanks zijn eerder afgegeven prognose voor het bedrijfsresultaat.

De onderneming zette in de eerste zes maanden een bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (ebitda) neer van 0,8 miljoen euro, waar een jaar eerder nog een resultaat van 1,1 miljoen euro in de boeken ging. Door onder andere de hogere afschrijvingen, amortisatie en financiële lasten zakte de nettowinst tot 0,1 miljoen euro, van 0,3 miljoen euro in het eerste halfjaar van 2018.

De bruto-omzet is gedaald van 15,2 miljoen euro naar 14,4 miljoen euro. In het segment Energie was wel sprake van een stevige klantengroei, maar omdat veel van deze nieuwe klanten pas in de loop van 2019 actief beleverd worden van groene stroom en gas, zorgde deze klantgroei nog niet voor een toename van de omzet.

Voor heel 2019 wordt een continuering van de klantgroei verwacht en zal deze klantgroei waarschijnlijk ook zichtbaar worden in omzet en marge, zo is de verwachting. DGB Group blijft daarom vasthouden aan zijn eerdere voorspelling om dit jaar een bedrijfsresultaat van 1,5 miljoen euro te behalen.