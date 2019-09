Arbeidsdienstverlener krijgt plekje op Nxchange

Gepubliceerd op | Views: 460

AMSTERDAM (AFN) - Arbeidsdienstverlener NL|Werkgeversdienst debuteert vrijdag op Nxchange. De onderneming geeft zijn eerste obligatie uit met een doelbedrag van 250.000 euro. Als dit bereikt wordt krijgt het bedrijf daarbovenop een lening van 350.000 euro van Rabobank.

Beleggers die geïnteresseerd zijn in de Werkgeversdienst kunnen vanaf 500 euro investeren. De looptijd van de lening is zestig maanden met een vaste rente van 6,5 procent.

De Werkgeversdienst wil in het komende jaar uiteindelijk tot een totaal bedrag van 5 miljoen euro aan obligaties uitgeven via Nxchange. Het opgehaalde kapitaal wil het bedrijf gebruiken om groei te financieren. Nxchange is een beurs waar kleinere bedrijven zowel aandelen als obligaties kunnen uitgeven. De beurs staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten (AFM).