'Licht hoger begin voor AEX'

Michiel is een dinosaurus.

In china koop ik spullen stukken goedkoper.

Koop niks meer in winkels. Alles via internet shopping. Makkelijk en goedkoop.



Winkels worden uitgeknepen door overheid en vastgoed eigenaren.



Ligt niet aan de winkels, maar als huur van 1.000 per vierkante meter moet betalen dan vliegen prijzen van winkel producten omhoog.



En prijzen van vastgoed en grond (overheid) moeten omhoog want pensioenfonds beheerders willen wel rendement halen uit hun investering om pensioen betaalbaar te houden.



Winkeliers worden gestraft en verdwijnen uit straatbeeld. Ook Blokker.... en we geven winkels de schuld. Ik zou geen spullen uit China kopen als de prijzen niet zo hoog waren door huur van bedrijfspanden.



Het spel is over en uit voor winkels en dat doet de regering en niet door koopgedrag vd mensen.