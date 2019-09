Delta Air Lines sluit pact met Chilenen

Gepubliceerd op | Views: 4

SANTIAGO (AFN/BLOOMBERG) - De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Delta Air Lines heeft een deal gesloten met het Chileens Latam Airlines. De Amerikanen betalen 1,9 miljard dollar voor een belang van 20 procent in de grootste maatschappij van Zuid-Amerika.

Delta wil met de overeenkomst zijn aanwezigheid in Zuid-Amerika vergroten. De Amerikanen investeren ook 350 miljoen dollar in Latam, geld dat onder meer is bedoeld om de banden met de Oneworld-alliantie van concurrent American Airlines af te wikkelen.

Het is niet voor het eerst dat Delta op dergelijke wijze een samenwerking met een maatschappij aangaat. Delta zette zijn handtekening al onder gelijke deals met onder meer met Air France-KLM, Korean Air Lines en Virgin Atlantic Airways.

Eerder stak het Chileense Hooggerechtshof een stokje voor een vergelijkbare deal tussen Latam en American Airlines. Die overeenkomst zou volgens aanklagers marktverstorend kunnen werken. Delta en Latam verwachten hier nu geen problemen, als zal de goedkeuringsprocedure waarschijnlijk maanden duren.