Chipsector in schijnwerpers na cijfers Micron

Gepubliceerd op

AMSTERDAM (AFN) - De Europese halfgeleiderindustrie weet vrijdag de aandacht op zicht gericht na een tegenvallend kwartaalbericht van Micron Technology. De Amerikaanse maker van geheugenchips waarschuwde voor te veel optimisme, hoewel het wel voorzichtige tekenen van herstel signaleerde in de chipsector.

Micron zag zijn omzet in de voorbije periode met 42 procent dalen en de nettowinst nog veel harder. Ook voor het volgende kwartaal voorspelde Micron dat de omzet nog een flinke knauw krijgt. De winstverwachting kon analisten daarbij niet bekoren. Het aandeel Micron ging donderdag in de nabeurshandel op Wall Street omlaag en sleurde branchegenoten als AMD Western Digital mee in zijn val.

In Europa laten Infineon, STMicroelectronics en AMS mogelijk koersreacties zien. Ook aandelen van aan de halfgeleiderbranche gerelateerde sectoren, zoals chipmachinebouwer ASML en toeleveranciers ASMI en Besi kunnen in de belangstelling staan.