PPG schikt met beurswaakhond om boekhouding

PITTSBURGH (AFN/BLOOMBERG) - Het Amerikaanse verfconcern PPG heeft met beurswaakhond SEC geschikt in de zaak rondom onregelmatigheden in de boekhouding. De branchegenoot van AkzoNobel krijgt daarbij geen boete, zo bleek vrijdag.

De concrete omvang van de schikking is niet bekendgemaakt. Een boete bleef uit, omdat PPG zelf aan de bel trok over de boekhoudkundige misstanden en tijdens het onderzoek van de SEC goed meewerkte.

Vorig jaar zag PPG zich gedwongen om zijn jaarverslagen uit 2016 en 2017 en vijf kwartaalverslagen te herzien. Ook ontsloeg het bedrijf zijn controller. Volgens de beurswaakhond was het toezicht op het boekhoudkundige proces bij PPG ondermaats. Zo was er geen scheiding tussen verschillende afdelingen, waar die wel noodzakelijk was om belangenverstrengeling tegen te gaan. Ook was er amper documentatie rondom het boekhoudbeleid en kregen de financiële medewerkers geen goede training.