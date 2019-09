Toyota vergroot belang in Subaru

Gepubliceerd op | Views: 619 | Onderwerpen: autoindustrie

TOKIO (AFN/BLOOMBERG) - De Japanse autobouwer Toyota gaat zijn belang in branchegenoot Subaru verhogen tot minimaal 20 procent, van de huidige 17 procent. Dat bevestigde de onderneming, na berichtgeving door zakenkrant Nikkei. Subaru zal op zijn beurt een belang in Toyota nemen.

De deal werd vrijdag goedgekeurd. Totoya investeert sinds 2005 in het kleinere Subaru en bouwde in de loop der tijd zijn investering verder uit. Met samenwerkingsverbanden wil Toyota onder meer zijn groei stimuleren en werken aan nieuwe technologieën. Toyota heeft ook belangen, van minder dan 10 procent, in Suzuki Motor en Mazda Motor.