'Winkelketen Blokker heeft beursplannen'

Ik denk dat deze man zichzelf volledig overschat en dat voor de beoogde beursgang het concern al teloor gegaan is.



Wat kun je nu eigenlijk bij Blokker kopen, ik de winkel is het een chaos, alles ligt door elkaar heen, en zelfs aanbiedingen zijn er duur.



Big Bazar doet eigenlijk precies hetzelfde, maar dan in het goedkopere segment, bij de Action ben je nog goedkoper uit en je weet wat je daar kunt kopen.

Ook zie je bij de Action de klanten met volle boodschappenkarren naar buiten lopen waar spullen in zitten die ze eigenlijk helemaal niet nodig hebben, ze spelen het slim.



En dan de speelgoedwinkels, je kunt er straks alleen nog genderneutraal speelgoed kopen, en bovendien hebben ze als eerste Zwarte Piet in de ban gedaan.



Winkels lopen gewoon steeds verder leeg, hoge parkeertarieven in de binnenstad, en via internet kun je hetzelfde gewoon gratis thuis laten bezorgen voor vaak nog minder geld.



Ik zie het zwart in voor Dhr. Witteveen.