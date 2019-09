'Winkelketen Blokker heeft beursplannen'

Gepubliceerd op | Views: 0

AMSTERDAM (AFN) - Michiel Witteveen wil winkelketen Blokker over drie jaar naar de beurs brengen. Zijn belangrijkste aandeelhouders moeten geen pensioenfondsen of grote beleggers worden, maar klanten die zegeltjes sparen. "Elke volle spaarkaart levert een aandeel op. Zo geef ik Blokker terug aan de Nederlanders", zegt de eigenaar van Blokker in Het Financieele Dagblad.

Het is volgens de krant opvallend dat Witteveen openlijk over een beursgang praat, terwijl de keten de afgelopen jaren zware verliezen leed. Hij is pas vier maanden eigenaar van Blokker, en twee weken van Intertoys. Beide bedrijven vallen onder Witteveens Mirage Retail Group, net als speelgoedketen MaxiToys en prijsvechter Big Bazar. Dit winkelimperium wil hij in zijn geheel naar de beurs brengen.

Het heeft met "verantwoordelijkheidsbesef" te maken dat hij nu al aan een beursgang denkt, zegt Witteveen. Niet met geld. "De familie Blokker wist: ons leven is eindig, maar Blokker niet. Zo zit ik er ook in. Over drie jaar ben ik 68. Dan moet je wel over de toekomst nadenken."

Witteveen heeft nog geen banken ingehuurd om een beursgang te begeleiden. Wel weet hij naar eigen zeggen welke voorbereidingen te treffen.