TomTom nu eens uitschieter op groene beursdag

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse beurs is donderdag met een kleine plus gesloten. De grootste en meest opvallende stijger op het Damrak was navigatiespecialist TomTom, na de zware verliezen van de laatste tijd. De overige Europese beurzen sloten ook met kleine plussen. De nieuwe renteverhoging in de Verenigde Staten werd snel verwerkt waarna de blik weer vooruit werd gericht.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 0,3 procent in de plus op 553,75 punten. De MidKap steeg 0,6 procent tot 785,76 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt stegen tot 0,5 procent. De hoofdindex in Milaan daalde 0,6 procent, door zorgen over een vertraging van de budgetplannen van de Italiaanse overheid.

In de MidKap maakte TomTom een koerssprong van bijna 19 procent. Het bedrijf houdt de opties voor zijn divisie Telematics tegen het licht, wat kan resulteren in een verkoop van het onderdeel dat zich onder meer bezighoudt met voertuigvolgsystemen. Het onderzoek heeft volgens een woordvoerder ,,absoluut niks'' te maken met de recente ontwikkelingen bij het bedrijf. TomTom ging de afgelopen tijd hard omlaag op de beurs door stappen van Google op de automarkt.