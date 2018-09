Wall Street voorzichtig van start

Gepubliceerd op | Views: 364

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag zonder grote bewegingen aan de handel begonnen. Amerikaanse beleggers verwerken vooral een reeks macro-economische cijfers. Ook wordt nog wat nagekauwd op het rentebesluit van de Federal Reserve van woensdag.

De Dow-Jonesindex stond in de openingsminuten een fractie hoger op 26.395 punten. De brede S&P 500 steeg 0,2 procent tot 2910 punten. Technologiebeurs Nasdaq dikte 0,4 procent aan op 8025 punten.

Voor opening werden gegevens gemeld over de wekelijkse uitkeringsaanvragen, de groothandelsvoorraden en de orders voor duurzame goederen. Daarnaast kwam er een nieuwe raming over de groei van de Amerikaanse economie in het tweede kwartaal. Daaruit bleek dat 's werelds grootste economie met 4,2 procent is gegroeid op jaarbasis. Bij een eerdere schatting werd al uitgegaan van dezelfde vooruitgang.

Gewenste niveaus

De Federal Reserve (Fed) schroefde zoals verwacht de rente op van 2 tot 2,25 procent. Het was de derde renteverhoging dit jaar. De Fed zal de rente in 2018 waarschijnlijk nog een keer verhogen, zo is de prognose. In 2019 zullen er naar verwachting nog drie rentestappen volgen om de Amerikaanse economie en inflatie weer op de gewenste niveaus te krijgen.

De cijfers van interieurwinkelketen Bed, Bath & Beyond vielen slecht bij beleggers, het aandeel verloor een vijfde van zijn waarde. Sigarettenfabrikant Philip Morris steeg ondanks een verlaging van de winstverwachting 0,7 procent.