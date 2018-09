Gepubliceerd op | Views: 636

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York staan donderdag naar verwachting voor een gemengde opening. Amerikaanse beleggers verwerken een hele reeks aan macro-economische cijfers. Ook kauwt Wall Street na op het rentebesluit van de Federal Reserve van woensdag.

Voor opening werden gegevens gemeld over de wekelijkse uitkeringsaanvragen, de groothandelsvoorraden en de orders voor duurzame goederen. Daarnaast kwam er een nieuwe raming over de groei van de Amerikaanse economie in het tweede kwartaal. Daaruit bleek dat 's werelds grootste economie met 4,2 procent is gegroeid op jaarbasis. Bij een eerdere schatting werd al uitgegaan van dezelfde vooruitgang.

De Federal Reserve (Fed) schroefde zoals verwacht de rente op van 2 tot 2,25 procent. Het was de derde renteverhoging dit jaar. De Fed zal de rente in 2018 waarschijnlijk nog een keer verhogen, zo is de prognose. In 2019 zullen er naar verwachting nog drie rentestappen volgen om de Amerikaanse economie en inflatie weer op de gewenste niveaus te krijgen.

Peso onder druk

Sigarettenfabrikant Philip Morris verlaagde zijn winstverwachting voor heel het jaar. De producent van onder meer Marlboro-sigaretten heeft veel last van de economische crisis in Argentinië. De Argentijnse peso staat al tijden zwaar onder druk, terwijl de prijzen voor consumenten flink oplopen en het vertrouwen van investeerders in het land steeds verder omlaag gaat.

Levensmiddelenconcern Conagra Brands lijkt lager te gaan openen, na tegenvallende kwartaalresultaten. Ook de cijfers van interieurwinkelketen Bed, Bath & Beyond vallen slecht bij beleggers, want voorbeurs staat het aandeel stevig in de min. Andere bedrijven die de boeken openden, waren onder meer de producent van kruiden, sauzen en specerijen McCormick, consultancybureau Accenture en drogisterijketen Rite Aid.

Lager gesloten

Drankenproducent Keurig Dr. Pepper neemt Core Nutrition over. Dat bedrijf maakt onder meer bronwater. Keurig Dr. Pepper telt 525 miljoen dollar neer voor de branchegenoot.

De Amerikaanse beurzen zijn woensdag lager gesloten. De Dow-Jonesindex eindigde 0,4 procent lager op 26.385,28 punten. De brede S&P 500 daalde 0,3 procent tot 2905,97 punten en de technologiebeurs Nasdaq speelde 0,2 procent kwijt op 7990,37 punten.