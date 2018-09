KLM maakt afspraken voor grondpersoneel

Gepubliceerd op | Views: 503 | Onderwerpen: luchtvaart

AMSTELVEEN (AFN) - KLM heeft nieuwe afspraken gemaakt met de vakbonden over de cao voor het grondpersoneel. De luchtvaartmaatschappij bereikte in juni al een akkoord op hoofdlijnen met vakbond FNV. Die overeenkomst is nu verder uitgewerkt en er zijn nu meerdere bonden bij betrokken, zegt FNV-bestuurder Jan van den Brink.

,,De inhoud is hetzelfde als in juni, wel is er een en ander bijgekomen'', aldus de vakbondsman. Meest in het oog springende vernieuwing is volgens hem een nieuw functiewaarderingssysteem met loonschalen.

Het grondpersoneel van KLM krijgt er tot 1 juni 2019 in totaal 2,5 procent loon bij. Ook worden er meer mensen aangenomen om de werkdruk te verlichten en zijn er afspraken gemaakt over uitstroommogelijkheden voor oudere werknemers. De cao geldt voor voor circa 14.500 werknemers.