TomTom straalt op negatieve beurs

AMSTERDAM (AFN) - Het aandeel TomTom was donderdag een uitblinker op het Damrak. Beleggers reageerden enthousiast op het plan van de navigatiedienstverlener om de strategische opties voor een onderdeel te onderzoeken. Het beurssentiment in Europa was overwegend negatief, na de nieuwe renteverhoging in de Verenigde Staten.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,3 procent in de min op 550,82 punten. De MidKap steeg 0,2 procent tot 782,65 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt verloren tot 0,5 procent. Londen stond vlak. De hoofdindex in Milaan daalde 1,3 procent, door zorgen over een vertraging van de budgetplannen van de Italiaanse overheid.

In de MidKap boekte TomTom met een koerssprong van ruim 16 procent de grootste dagwinst sinds april 2012. Het bedrijf houdt de opties voor zijn divisie Telematics tegen het licht, wat kan resulteren in een verkoop van het onderdeel dat zich onder meer bezighoudt met voertuigvolgsystemen. Het onderzoek heeft volgens een woordvoerder ,,absoluut niks'' te maken met de recente ontwikkelingen bij het bedrijf. TomTom ging de afgelopen tijd hard omlaag op de beurs door stappen van Google op de automarkt.

Sterkste daler bij de middelgrote bedrijven was chipbedrijf Besi met een min van 2,4 procent. In de AEX stond uitzender Randstad onderaan met een verlies van ruim 4 procent, na onder meer een adviesverlaging door Kepler Cheuvreux. Kabel- en telecomconcern Altice Europe voerde de schaarse stijgers aan met een plus van 2,2 procent.

Bij de kleinere bedrijven klom Pharming 4,7 procent. Goldman Sachs heeft een belang van ruim 3 procent genomen in het biotechnologiebedrijf. Basic-Fit kelderde 8,5 procent en leed het grootste dagverlies sinds de beursgang in 2016. Investeerder 3i heeft een belang van zo'n 6,8 procent in de fitnessketen verkocht.

Hennes & Mauritz (H&M) dikte bijna 11 procent aan in Stockholm. De Zweedse kledingketen boekte beduidend minder winst in het afgelopen kwartaal. Het bedrijf had al gewaarschuwd voor flinke kosten bij aanpassingen in het logistieke netwerk. Ook moesten kortingen worden gegeven om overtollige voorraden weg te werken. Inmiddels zijn de voorraden volgens het bedrijf meer in balans.

De euro was 1,1715 dollar waard, tegen 1,1751 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1 procent tot 72,25 dollar. Brentolie werd 0,5 procent duurder en kostte 81,77 dollar per vat.