'Openingsverlies voor Damrak'

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam opent donderdag naar verwachting met verlies. Ook elders in Europa lijken de beursgraadmeters lager te beginnen. Beleggers verwerken de renteverhoging in de Verenigde Staten. Op het Damrak gaat de aandacht uit naar navigatiebedrijf TomTom, dat een strategisch onderzoek bij een onderdeel aankondigde.

De Federal Reserve (Fed) schroefde zoals verwacht de rente op van 2 tot 2,25 procent. Het was de derde renteverhoging dit jaar. De Fed zal de rente in 2018 waarschijnlijk nog een keer verhogen, zo is de prognose. In 2019 zullen er naar verwachting nog drie rentestappen volgen om de Amerikaanse economie en inflatie weer op de gewenste niveaus te krijgen.

TomTom houdt de strategische opties voor zijn divisie Telematics tegen het licht, wat kan resulteren in een verkoop van het onderdeel dat zich onder meer bezighoudt met voertuigvolgsystemen. Het strategisch onderzoek heeft volgens een woordvoerder ,,absoluut niks'' te maken met de recente ontwikkelingen bij het bedrijf. TomTom ging de afgelopen tijd hard omlaag op de beurs door stappen van Google op de automarkt.

Advieswijziging

Het aandeel Randstad zal mogelijk bewegen op een advieswijziging. Kepler Cheuvreux schroefde zijn aanbeveling voor de uitzender terug.

Ook Air France-KLM staat in het nieuws. De nieuwe topman Ben Smith zei in een interview met de Britse zakenkrant Financial Times dat de Franse staat niet moet proberen om Air France-KLM te hulp te schieten of te beschermen tegen concurrentie. De Franse overheid heeft een belang van 14 procent in de luchtvaartcombinatie. Smith gaat de komende tijd praten met de bonden van Air France over hun eisen voor een loonsverhoging.

Schadevergoeding

De Estse overheid wil een schadevergoeding van 152 miljoen euro van Gemalto. De politie- en douanedienst van het Baltische land claimt in een rechtszaak dat de digitaal beveiliger contractbreuk heeft gepleegd en wil de extra kosten die daardoor gemaakt moesten worden vergoed hebben.

Investeerder 3i verkocht 3,7 miljoen aandelen Basic-Fit. Dit komt overeen met een belang van zo'n 6,8 procent in de fitnessketen. De investeerder, nog goed voor een belang van bijna 21 procent in Basic-Fit, zal nu voor een periode van 90 dagen geen stukken verkopen.

Rentebesluit

De Europese beurzen sloten woensdag gemengd. De AEX-index zakte 0,1 procent tot 552,35 punten en de MidKap daalde 0,4 procent tot 780,91 punten. Frankfurt en Londen wonnen 0,1 procent en Parijs klom 0,6 procent. Wall Street deed een stapje terug na het rentebesluit.

De euro was 1,1704 dollar waard, tegen 1,1751 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,1 procent tot 72,36 dollar. Brentolie werd 1 procent duurder en kostte 82,10 dollar per vat.