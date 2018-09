Nikkei sluit met verlies

Gepubliceerd op | Views: 423

TOKIO (AFN) - De aandelenbeurs in Japan is donderdag met verlies gesloten. De andere beurzen in het Verre Oosten gingen eveneens overwegend omlaag. Beleggers verwerkten het besluit van de Amerikaanse Federal Reserve (Fed), die de rente voor de derde keer dit jaar verhoogde. De Fed gaf verder aan geen aanleiding te zien om van het ingezette monetaire beleid af te stappen.

De toonaangevende Nikkei-index in Tokio eindigde 1 procent in de min op 23.796,74 punten. De Japanse automakers profiteerden enigszins van het nieuws dat de Verenigde Staten vooralsnog geen verdere importtarieven op Japanse auto's zal invoeren. Zo wonnen Mazda en Subaru tot 2,6 procent. De Amerikaanse president Donald Trump en de Japanse premier Shinzo Abe beginnen deze week aan de handelsbesprekingen tussen beide landen.

De beurs in Shanghai zakte 0,5 procent en in Hongkong noteerde de Hang Seng-index 0,5 procent lager. De Chinese investeringsbank China Renaissance maakte een tegenvallend beursdebuut in Hongkong. Het aandeel noteerde ruim 15 procent in het rood. De All Ordinaries in Sydney daalde 0,2 procent. In Seoul werd de handel hervat na een aantal vakantiedagen en steeg de Kospi 0,4 procent.