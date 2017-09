'Openingswinst voor Beursplein 5'

Gepubliceerd op | Views: 637

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse effectenbeurs opent woensdag naar verwachting met een kleine winst. Ook de andere Europese beursgraadmeters lijken iets hoger aan de handelsdag te beginnen. Beleggers verwerken de toespraak van Fed-voorzitter Janet Yellen waarin ze hintte op een verdere renteverhoging dit jaar.

Op Beursplein 5 staat Galapagos in de schijnwerpers. Het biotechnologiebedrijf heeft veelbelovende signalen van klinische activiteit gezien bij testen met het antilichaamprogramma MOR106, dat wordt gebruikt bij mensen met matige tot ernstige eczeem. Wereldwijd lijden miljoenen mensen aan matige tot ernstige eczeem.

Kiadis Pharma kondigde aan een stap te hebben gezet in het goedkeuringsproces voor zijn kandidaatmedicijn ATIR101 in Europa. Het biotechnologiebedrijf heeft van het medicijnenagentschap EMA een lijst met vragen ontvangen en verwacht die binnen zes maanden te kunnen beantwoorden.

Transavia

Transavia Frankrijk verwacht dit jaar een bijdrage te leveren aan de winst van moederbedrijf Air France-KLM. Dat was in het tienjarig bestaan van de prijsvechter pas één keer eerder het geval. Ook de Nederlandse tak schrijft naar verwachting opnieuw zwarte cijfers. Dat heeft directeur Nathalie Stubler van Transavia Frankrijk gezegd tegen zakenkrant La Tribune.

Aan het overnamefront werd bekendgemaakt dat het Finse energiebedrijf Fortum een bod doet van ruim 8 miljard euro op Uniper, het afgesplitste en beursgenoteerde onderdeel met de kolen- en gascentrales van het Duitse energieconcern E.ON. Eerder lekten al details uit over de plannen van Fortum.

Siemens en Alstom

Het Duitse Siemens en het Franse Alstom kondigden aan samen treinen te gaan bouwen. Het nieuwe bedrijf waarin de twee grote spelers op de Europese treinmarkt hun krachten gaan bundelen krijgt een beursnotering en hoofdkantoor in Frankrijk.

De Europese beurzen lieten dinsdag weinig beweging zien. De AEX-index won 0,1 procent op 528,50 punten en de MidKap bleef vlak op 812,19 punten. De beurs in Frankfurt steeg 0,1 procent en Parijs klom een fractie. De Londense FTSE-index daalde 0,3 procent. Ook in New York kwamen de beurzen amper van hun plaats.

De euro was 1,1776 dollar waard, tegen 1,1772 dollar een dag eerder. De prijs van een vat ruwe Amerikaanse olie steeg 0,7 procent tot 52,22 dollar. Brentolie werd 0,5 procent duurder op 58,73 dollar per vat.