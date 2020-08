HAL geraakt door lagere beurskoersen GrandVision en Boskalis

Gepubliceerd op | Views: 325

ROTTERDAM (AFN) - Investeerder HAL wordt geraakt door de gedaalde beurskoersen van optiekconcern GrandVision en baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis vanwege de coronacrisis. De zogeheten nettovermogenswaarde van HAL, de gezamenlijke waarde van zijn beleggingen, was per 31 juni zo'n 12,7 miljard euro tegen 13,7 miljard euro eind vorig jaar.

HAL bezit bijna 77 procent van GrandVision, moederbedrijf van ketens als Pearle en Eyewish. Eind juni had dat belang een beurswaarde van 4,9 miljard euro. Dat was nog 5,4 miljard euro eind 2019. HAL bezit verder circa 43 procent van Boskalis dat ook minder waard is geworden op de beurs van Amsterdam. Andere beursgenoteerde minderheidsdeelnemingen zijn in tankopslagbedrijf Vopak en maritiem oliedienstverlener SBM Offshore. De waarde van de portefeuille met Boskalis, Vopak, SBM plus het Italiaanse Safilo Group lag eind juni op 4,5 miljard euro tegen 5 miljard euro eind vorig jaar.

Maandag werd nog bekend dat GrandVision en eigenaar HAL een rechtszaak rond de geplande overname van het optiekconcern hebben gewonnen van het Italiaans-Franse EssilorLuxottica. De voorzieningenrechter in Rotterdam wees de vorderingen van EssilorLuxottica tegen GrandVision en HAL af. Dat betekent dat EssilorLuxottica geen toegang krijgt tot gevraagde bedrijfsgevoelige informatie van GrandVision en HAL. Volgens EssilorLuxottica heeft GrandVision tijdens de coronacrisis zijn koers sterk gewijzigd, zonder dat met de beoogde nieuwe eigenaar te overleggen. Zo werden bijvoorbeeld veel winkels tijdelijk gesloten tijdens de pandemie. Daarmee zouden afspraken zijn geschonden. De rechter oordeelde dat door EssilorLuxottica niet voldoende aannemelijk is gemaakt dat die afspraak is geschonden.