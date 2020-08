Juweliersketen Tiffany boekt weer winst

Gepubliceerd op | Views: 117

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - De Amerikaanse juweliersketen Tiffany heeft het afgelopen kwartaal weer winst geboekt. Door de coronacrisis werd er wel een stuk minder verkocht in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, vooral in Noord- en Zuid-Amerika.

De omzet van Tiffany daalde in de tweede drie maanden van zijn gebroken boekjaar met 29 procent tot 747 miljoen dollar. Mede door gesloten winkels verdubbelde de verkoop via het internet op jaarbasis. Onder de streep bleef een winst over van 32 miljoen dollar. In het eerste kwartaal daalde de omzet nog met 45 procent.

Dat zorgde voor onrust bij het Franse luxeconcern Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH). De miljardenovername van Tiffany hing aan een zijden draadje. Tiffany noteert in New York op de beurs ruim onder de geboden biedprijs van 135 dollar per aandeel. Investeerders hebben door de cijfers van het bedrijf in het tweede kwartaal wat meer hoop gekregen dat de deal doorgaat.

Topman Alessandro Bogliolo zei in een toelichting op de cijfers dat de positieve trends zich in augustus doorzetten. Hij zag lichtpunten in de onlineverkoop en de omzet in China. "Ik ben ervan overtuigd dat de beste dagen van Tiffany nog voor ons liggen." Tiffany is ook in Nederland actief.