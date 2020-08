'Lagere opening op Wall Street'

Gepubliceerd op | Views: 507

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York beginnen donderdag naar verwachting met kleine verliezen aan de handel. Beleggers op Wall Street wachten vooral op de toespraak die de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell later op de dag zal houden. Ook verwerken de markten nieuwe cijfers over de Amerikaanse uitkeringsaanvragen en een tweede raming van de enorme economische krimp van de economie in de VS in het tweede kwartaal.

Powell spreekt op het jaarlijkse symposium van de Federal Reserve dat traditioneel wordt gehouden in Jackson Hole in de staat Wyoming. De bijeenkomst wordt dit jaar vanwege het coronavirus virtueel georganiseerd. De Fed-baas gaat spreken over de langverwachte beleidskaders van de Amerikaanse koepel van centrale banken. Daarbij zal de aandacht in het bijzonder uitgaan naar de inflatiestrategie van de Fed.

De economie van de VS is in het tweede kwartaal minder hard gekrompen dan eerder het geval leek. De neergang wordt nu geschat op 31,7 procent, waar eerder nog uit werd gegaan van een min van 32,9 procent. Het gaat wel nog altijd om de sterkste daling van het bruto binnenlands product (bbp) van 's werelds grootste economie sinds de metingen begonnen.

Werkloosheidsuitkeringen

Het aantal Amerikanen dat zich tot de overheid wendde voor een werkloosheidsuitkering is vorige week met bijna 100.000 gedaald ten opzichte van een week eerder. Wel deden nog altijd iets meer dan 1 miljoen mensen voor het eerst een beroep op het sociale vangnet.

Beleggers zullen gedurende de handelsdag ook met een schuin oog kijken naar de ontwikkelingen rond de orkaan Laura. Die raast in het land steeds verder landinwaarts. Er wordt gevreesd voor grote schade. De wervelstorm wordt boven land wel steeds minder krachtig.

Tiffany

Bij de bedrijven gaat de aandacht onder meer uit naar juweliersketen Tiffany. Die heeft in het tweede kwartaal weer winst behaald, terwijl de omzet minder sterk terugliep dan in de eerste drie maanden van het jaar. Ook cosmeticabedrijf Coty heeft een kijkje in de boeken gegeven, evenals clouddienstverleners NetApp en Box en meubelverkoper Williams-Sonoma.

Verder staat Abbott Laboratories in de belangstelling. Geneesmiddelenautoriteit FDA heeft haar goedkeuring verleend voor een speciale door het bedrijf ontwikkelde coronatest. Boeing was eveneens in het nieuws. Het Europese luchtvaartagentschap EASA zal begin september in Canada testvluchten met de aangepaste Boeing 737 MAX uitvoeren.

Google

Daarnaast is aan het licht gekomen dat de Amerikaanse justitie kijkt of Google zich bezighoudt met koppelverkoop, de praktijk van het bundelen van verschillende producten op een manier die concurrenten kan blokkeren en de verkoper een oneerlijk voordeel kan geven. Het is al langer bekend dat aanklagers bezig zijn met opbouwen van een dossier over Google voor een mededingingszaak.

Woensdag beleefde softwareconcern Salesforce nog uitstekende beursdag (plus 25 procent) op Wall Street, waar de koersborden overwegend groen kleurden. De onderneming werd door beleggers beloond voor beter dan verwachte resultaten. De leidende Dow-Jonesindex sloot met een winst van 0,3 procent op 28.331,92 punten. De brede S&P 500 won 1 procent tot 3478,73 punten en technologiegraadmeter Nasdaq steeg 1,7 procent tot 11.665,06 punten.