Eerste Europese testvluchten met Boeing 737 MAX aanstaande

VANCOUVER (AFN/BELGA) - Het Europese luchtvaartagentschap EASA zal begin september in Canada testvluchten met de aangepaste Boeing 737 MAX uitvoeren. Dit type vliegtuig staat om veiligheidsredenen sinds maart 2019 wereldwijd aan de grond, na twee crashes in korte tijd waarbij in totaal 346 doden vielen.

Volgens de EASA heeft Boeing nog wel wat werk te verzetten alvorens de toestellen weer in gebruik kunnen worden genomen. Maar de aanpassingen die zijn gedaan zijn volgens de autoriteit voldoende om weer testvluchten te maken.

Begin september zullen er in Londen simulatortests plaatsvinden. Een week later wil EASA testvluchten uitvoeren in Canada. De tests zijn nodig om het nieuwe design van het vliegtuig Europees te kunnen goedkeuren. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA voerde bijna twee maanden geleden ook al testvluchten uit.

Vergunningen

De 737 MAX was het best verkopende vliegtuig van Boeing, totdat eind 2018 en begin 2019 twee toestellen kort na elkaar crashten. Dit kwam door problemen met het besturingssysteem.

Volgens waarnemers heeft Boeing zeker tot oktober nodig om alle benodigde vergunningen te verkrijgen om de 737 MAX-vliegtuigen weer de lucht in te sturen. Daarnaast moeten de toestellen nog klaargemaakt worden en moeten de piloten een opleiding krijgen. Zodoende kan het nog weken, zo niet maanden duren, voordat de vliegtuigen daadwerkelijk weer passagiers gaan vervoeren.