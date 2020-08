Waals antisnurkbedrijf staat voor beursgang

Gepubliceerd op | Views: 0

BRUSSEL (AFN/BELGA) - Antisnurkbedrijf Nyxoah staat voor een beursgang in Brussel. De Waalse biotechonderneming hoopt met de stap zo'n 60 miljoen euro op te halen. Dat geld wordt gebruikt voor de verdere ontwikkeling van de minichip tegen slaapapneu. Ook is geld nodig om de periode tot commerciële lancering van de chip in de Verenigde Staten uit te zingen. Deze lancering wordt in de eerste helft van 2023 verwacht.

De chip van Nyxoa, ter grootte van een muntstuk, wordt via een incisie ingebracht in de kin. Voor het slapengaan wordt een soort pleister op de kin geplakt waarmee het implantaat wordt geactiveerd. Vervolgens worden de tongspieren gestimuleerd, waardoor die niet verslappen en de luchtweg vrij blijft.

De verwachting is dat de gang naar de beurs op 23 september wordt gemaakt. Bestaande aandeelhouders hebben volgens het bedrijf al toegezegd voor een totaalbedrag van minstens 15 miljoen euro te zullen inschrijven.