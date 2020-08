'Amerikaans Intact Vascular past goed bij Philips'

Gepubliceerd op | Views: 104

AMSTERDAM (AFN) - Het Amerikaanse Intact Vascular pas goed bij zorgtechnologieconcern Philips. Dat constateren analisten van ING, in een reactie op de overnamedeal die het Nederlandse bedrijf donderdag aankondigde. Ze noemen de overnameprijs van honderden miljoenen dollars significant.

Intact Vascular is een ontwikkelaar van medische apparaten voor de behandelingen rond bijvoorbeeld bloedvaten. Philips betaalt in eerste instantie 275 miljoen dollar, later volgt nog een uitgestelde betaling waarvoor Philips nu al 85 miljoen dollar voor opzij zet. Intact Vascular is opgericht in 2011 en heeft zijn hoofdkantoor in Wayne, Pennsylvania. Na de overname zal Intact Vascular onderdeel worden van Philips' zogeheten Image-Guided Therapy-activiteiten.

"De overnameprijs wordt voornamelijk betaald uit de verkoopsynergieën", zo denken de marktvorsers. Philips is volgens hen in staat om Intact Vascular snel te integreren en op te schalen. ING hanteert een hold-advies op het aandeel en een koersdoel van 48 euro.

Het aandeel Philips stond donderdag omstreeks 09.30 uur 0,7 procent hoger op 42,78 euro.