Zwitserse economie kromp minder hard dan buurlanden

BERN (AFN/BLOOMBERG) - De Zwitserse economie ondervond in het tweede kwartaal aanmerkelijk minder schade door de coronamaatregelen dan zijn grotere buurlanden. Toch kromp de economie van het Alpenland het sterkst in zeker vier decennia.

Nieuwe cijfers wijzen uit dat het Zwitserse bruto binnenlands product (bbp) in de drie maanden tot eind juni met 8,2 procent daalde, wat beter is dan economen van te voren hadden verwacht. Ter vergelijking: grote buur Duitsland zag de economie met 9,7 procent achteruit gaan en in Frankrijk en Italië was sprake van nog hogere krimppercentages.

De Zwitserse cijfers weerspiegelen de economische pijn die over de hele wereld wordt gevoeld. Regeringen probeerden de schade te beperken met enorme steunpakketten, en de grote vraag is nu hoe de weg omhoog teruggevonden kan worden en erge klappen op de arbeidsmarkt voorkomen kunnen worden, terwijl de overheidssteun weer wordt afgebouwd.

De Zwitserse economie lijkt in heel 2020 af te stevenen op een krimp van ongeveer 6 procent, zo is door economen geraamd. Dat zou de sterkste jaarkrimp zijn sinds de jaren zeventig. Maar een nieuwe lockdown om de verspreiding het virus in te dammen zou de situatie kunnen verslechteren. Zoals in veel Europese landen, zijn de coronabesmettingen in Zwitserland weer aan het oplopen, en de autoriteiten in Zürich kondigden recent al weer een nieuwe beperking aan voor grote bijeenkomsten. Ook moeten mensen daar nu mondkapjes dragen tijdens het winkelen.