AEX begint met nipte winst

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam is donderdag met een nipte winst begonnen. De andere Europese beurzen openden licht lager. Beleggers kijken vooral uit naar de toespraak die de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell later op de dag zal geven tijdens de jaarlijkse Jackson Hole bijeenkomst, die vanwege de coronapandemie online zal plaatsvinden. Op het Damrak kwamen onder meer kunstmestproducent OCI, detacheerder DPA, biotechnoloog Vivoryon en elektronicaproducent Neways nog met cijfers.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 0,1 procent in de plus op 566,77 punten. De MidKap daalde 0,3 procent tot 814,29 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 0,2 procent.

OCI daalde 1,9 procent bij de middelgrote bedrijven. De kunstmestproducent heeft relatief weinig last gehad van de coronacrisis en verkocht in het tweede kwartaal meer kunstmest, maar door lage prijzen daalde de omzet van het bedrijf. Ook leed het bedrijf een verlies. Voor de rest van het jaar is OCI positiever gestemd.