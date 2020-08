Kunstmestmaker OCI positiever ondanks gedaalde omzet

Gepubliceerd op | Views: 676

AMSTERDAM (AFN) - OCI heeft in het tweede kwartaal meer kunstmest verkocht, maar door lage prijzen daalde de omzet van het bedrijf. Ook boekte de kunstmestproducent, die een notering aan de beurs in Amsterdam heeft, een verlies. Voor de rest van het jaar is OCI positiever gestemd.

De onderneming heeft relatief weinig last gehad van de coronacrisis. Zo kon OCI het hele jaar gewoon aan grondstoffen komen en kon de productie ook overal nog doorgaan, zo gaf het aan. Eerder zei de kunstmestproducent al dat al zijn producten door overheden als essentieel waren aangemerkt.

De omzet van OCI bedroeg 875,4 miljoen dollar, een daling van 8 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Onder de streep bleef een verlies van 2,4 miljoen dollar over. OCI verkleinde in de periode ook zijn schuldenlast met 222 miljoen dollar tot 3,8 miljard dollar.

Het bedrijf ziet de prijzen voor kunstmest weer stijgen en denkt daar de rest van het jaar van te kunnen profiteren, zeker gezien de relatief lage kosten die OCI heeft ten opzichte van de concurrentie. De onderneming heeft verder Heike van de Kerkhof genomineerd als niet-uitvoerend directeur, een functie die vergelijkbaar is met die van commissaris.