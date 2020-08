Reclamereus WPP lijkt dieptepunt crisis voorbij

Gepubliceerd op | Views: 189

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - De Britse advertentiereus WPP zegt het dieptepunt van de crisis achter de rug te hebben. Het bedrijf dat wereldwijd actief is, zag de bedrijvigheid in juli weer toenemen, waarbij het naar eigen zeggen ook meer opdrachten binnen wist te slepen dan concurrenten.

Ondanks de eerste signalen van herstel blijft WPP voorzichtig. De klap in het tweede kwartaal was volgens het bedrijf gewoonweg te groot. Verder zijn de vooruitzichten te onduidelijk. WPP hoopt ook dat er geen tweede golf van het virus komt of een nieuwe ronde lockdownmaatregelen wordt ingesteld.

Door de crisis besloten grote merken om te snijden in hun advertentiebudgetten. WPP schortte door de inkomstenval dividendbetalingen aan aandeelhouders op. De geplande kostenreducties zullen hoger zijn dan de 700 miljoen tot 800 miljoen pond (780 miljoen euro tot 893 miljoen euro) die eerder werden gemeld. De vergelijkbare omzet van WPP daalde in het tweede kwartaal met 15 procent op jaarbasis. De winst verdampte en het bedrijf zag zich genoodzaakt een afschrijving van 2,7 miljard pond te doen over de eerste zes maanden van het jaar.

Bij de opleving van de advertentiemarkt hangt veel af van de snelheid waarmee de pandemie wordt betreden en consumentenbestedingen weer op niveau komen. Bij WPP speelt ook mee dat reclamebudgetten steeds meer aan onlinecampagnes worden besteed. Daar voelt het bedrijf de harde concurrentie van techreuzen als Google en Facebook.

De omzet in de Verenigde Staten bleef in juli ruim 6 procent achter bij een jaar eerder. Dat was in het tweede kwartaal nog een min van 10 procent op jaarbasis. Volgens de top van het bedrijf heeft WPP in de eerste helft van 2020 voor 4 miljard dollar aan nieuwe opdrachten binnengesleept. Het concern gaat onder meer aan de slag voor Unilever, Intel en HSBC.