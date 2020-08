Frans bouw- en telecomconcern Bouygues geraakt door coronacrisis

Gepubliceerd op | Views: 373 | Onderwerpen: bouw & infrastructuur

PARIJS (AFN/BLOOMBERG) - Het Franse bouw-, telecom- en mediaconcern Bouygues heeft in de eerste helft van het jaar flink last gehad van de coronacrisis. De activiteiten van de onderneming hadden over de gehele linie te lijden onder lockdownmaatregelen om de verspreiding van het virus te voorkomen. Dat zorgde voor een duidelijk verlies en een kelderende omzet.

Bouygues rapporteerde een verlies van 244 miljoen euro, tegen een winst van 225 miljoen euro in de eerste helft van vorig jaar. De opbrengsten daalden van bijna 17,5 miljard euro naar 14,8 miljard euro. Dat was volgens Bouygues volledig te wijten aan de coronacrisis, met een geschatte impact van 2,8 miljard euro.

Door de onzekerheden geeft Bouygues geen financiële prognose voor heel het jaar. Wel zal er sprake zijn van een aanzienlijke winstgevendheid, zonder de niveaus van een jaar eerder te behalen.