Morgan Stanley verlaagt advies op B&S Group

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Analisten van Morgan Stanley hebben hun beleggingsadvies op distributeur en groothandel B&S Group verlaagd. De wijziging maakt onderdeel uit van bredere aanpassingen van beleggingsadviezen in de zakelijke dienstverlening door de bank, mede vanwege oplopende kosten in de sector.

B&S Group kent op de beurs een uitstekende beursweek met een winst van meer dan 30 procent. De distributeur en groothandel zei bij de bekendmaking van de halfjaarcijfers een herstel van de markt in de tweede jaarhelft te voorzien, na een slechte eerste zes maanden als gevolg van de coronacrisis.

Volgens Morgan Stanley is de verbetering van de outlook in de tweede jaarhelft marginaal. Deze zit volgens de kenners ook al in de waardering van het aandeel. Het advies B&S ging omlaag naar underweight van equalweight. Morgan Stanley hanteert daarbij een koersdoel van 6,60 euro. B&S sloot woensdag op 6,85 euro.