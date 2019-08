S&P verlaagt oordeel PostNL

Gepubliceerd op | Views: 663

NEW YORK (AFN) - Kredietbeoordelaar Standard & Poor's (S&P) heeft zijn kredietoordeel over PostNL verlaagd naar BBB, van BBB+. Het vooruitzicht is stabiel.

De firma komt met de wijziging omdat de capaciteit voor het genereren van kasstromen bij het bedrijf gering zou zijn in verband met de investeringen die PostNL moet doen. Daarbij merkt S&P op dat de aanhoudende daling van de postvolumes en de gang van zaken rond de mogelijke overname van rivaal Sandd, de onzekerheid over de timing en omvang van het herstel bij PostNL vergroten.

PostNL wacht nog altijd op de zegen van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) voor zijn geplande overname van Sandd. Topvrouw Herna Verhagen herhaalde eerder deze maand dat PostNL en Sandd bij een afwijzing zullen aankloppen bij de staatssecretaris van Economische Zaken om de deal alsnog van de grond te krijgen.