Fusiegesprekken grote tabaksfabrikanten

Gepubliceerd op | Views: 0

NEW YORK (AFN/RTR/BLOOMBERG) - De Amerikaanse tabaksfabrikanten Altria Group en Philip Morris International voeren gesprekken over een fusie. Altria is verkoper van onder meer Marlboro-sigaretten in de Verenigde Staten, terwijl Philip Morris het merk Marlboro in het buitenland verkoopt.

Philip Morris werd in 2008 afgesplitst van Altria, mede onder druk van aandeelhouders. Nu zouden de bedrijven dus na ruim tien jaar weer bij elkaar willen komen door middel van een aandelenfusie. Het is overigens niet zeker of er een deal wordt gesloten. Een eventuele combinatie zou moeten worden goedgekeurd door de raden van bestuur, autoriteiten en aandeelhouders. Door samen te gaan zou een tabaksconcern ontstaan met een marktwaarde van meer dan 200 miljard dollar.

Op Wall Street zat de koers van Altria met een plus van meer dan 7 procent behoorlijk in de lift door het nieuws. Het aandeel Philip Morris daalde juist bijna 8 procent.