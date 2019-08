Wereldwijde staalproductie toegenomen

Gepubliceerd op | Views: 416

BRUSSEL (AFN) - De wereldwijde productie van staal is in juli op jaarbasis met 1,7 procent toegenomen tot 156,7 miljoen ton. Dat maakte de World Steel Association bekend.

China was goed voor 85,2 miljoen ton staal. Dat is een stijging van 5 procent. In Japan en India bedroeg de productie respectievelijk 8,4 miljoen en 9,2 miljoen ton. De Verenigde Staten voerden de productie met 1,8 procent op tot 7,5 miljoen ton. In Duitsland was een min van 1 procent tot bijna 3,4 miljoen ton te zien. In Rusland kromp de productie met 1,5 procent tot 6,2 miljoen ton.

De Nederlandse staalproductie ging met 2,7 procent omhoog naar 605.000 ton.