Esperite vindt oplossing voor Cryo-Save

AMSTERDAM (AFN) - Het beursgenoteerde stamcelbedrijf Esperite heeft een oplossing gevonden voor stamceltak Cryo-Save. In een strategische overeenkomst met Myrisoph Capital is afgesproken dat die investeerder exclusieve wereldwijde licentiehouder wordt van het merk Cryo-Save voor een periode van minimaal tien jaar.

Ook neemt Myrisoph de verantwoordelijkheid over voor de marketing en verkoop van het merk, evenals de opslag van alle tot nu toe opgeslagen monsters, zodat klanten bediend kunnen blijven worden. Myrisoph-voorzitter Hassan Alhassani spreekt daarbij van een acquisitie van de wereldwijde activiteiten van Cryo-Save.

Er zijn geen financiële details naar buiten gebracht. Esperite houdt ergens komende weken nog een buitengewone aandeelhoudersvergadering over de deal.

Myrisoph

Myrisoph is afkomstig uit Dubai en heeft naar eigen zeggen al andere stamcelactiviteiten in handen. "We zijn ervan overtuigd dat ons managementteam Cryo-Save tot een wereldleider zal maken", aldus Alhassani. "We hebben de financiële middelen om substantieel te investeren in de groei van het bedrijf ten behoeve van al onze huidige en toekomstige klanten."

Esperite probeerde het onderdeel Cryo-Save eerder dit jaar nog te verkopen aan een Poolse branchegenoot. Het boekenonderzoek nam veel tijd in beslag. Polski Bank Komórek Macierzystych trok zich later volledig terug uit die deal, omdat de commissarissen van die onderneming zich er niet in konden vinden.

Het aandeel Esperite schoot dinsdagmiddag flink omhoog na het nieuws. Omstreeks 16.30 uur noteerde de onderneming een plus van ruim 40 procent op 0,09 euro.