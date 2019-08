Vertrouwen consumenten VS omlaag

ik denk dat een recessie of zelfs een financiële crisis zonder weerga onvermijdelijk is. en dan blijft het niet bij een correctie van 10%, zoals in 2018. maar ja, dan word je hier soms zwartkijker genoemd, maar naar mijn mening is het niet meer dan een realistisch scenario. dat heeft niks met negatieve info te maken - wat is overigens positieve info, ik zie niet veel positiefs in de economie en op de hoog gewaardeerd beurzen - dat is realistisch. de extreme positivo's hier zouden misschien eens een andere bril op kunnen zetten...