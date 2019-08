'Licht hogere opening op Wall Street'

Gepubliceerd op | Views: 559

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York lijken dinsdag hoger te beginnen, na de aardige winsten die maandag op de koersenborden werden gezet. De aandacht van beleggers op Wall Street blijft voor een groot deel uitgaan naar de ontwikkelingen rond de Chinees-Amerikaanse handelsvete.

De handel op Wall Street kreeg maandag steun van de meer gematigde toon van president Donald Trump met betrekking tot de handelsstrijd met China, wat zorgde voor enige opluchting onder beleggers. Voor het weekend bezigde Trump nog dreigende taal in de richting van Peking, wat tot dieprode borden op Wall Street leidde.

Bij de bedrijven is er aandacht voor Johnson & Johnson (J&J). Een rechter in Oklahoma heeft bepaald dat J&J een boete moet betalen van 572 miljoen dollar omdat het medisch concern medeverantwoordelijk is voor de opiatencrisis in de Verenigde Staten. Dat bedrag is fors lager dan de eis van ruim 17 miljard dollar van de openbaar aanklager van Oklahoma. Beleggers lijken opgelucht en het aandeel J&J staat een hogere opening te wachten. J&J gaat wel in beroep tegen de boete.

Papa John's

Ook pizzaketen Papa John's kan op belangstelling rekenen. Het bedrijf heeft president Rob Lynch van broodjesketen Arby's benoemd tot nieuwe bestuursvoorzitter en opvolger van topman Steve Ritchie. Papa John's heeft te maken met de activistische investeerder Starboard Value die aandringt op veranderingen bij de pizzaketen. Vorig jaar trad oprichter John Schnatter nog af bij Papa John's na een racismeschandaal.

Aan het cijferfront werden resultaten gemeld van bijvoorbeeld vrouwenmodeverkoper J. Jill en levensmiddelenproducent J.M. Smucker.

Macro-economisch

Op macro-economisch gebied zijn er onder meer gegevens over de huizenprijzen in grote Amerikaanse steden en komt onderzoeksbureau Conference Board met cijfers over het Amerikaanse consumentenvertrouwen.

De Dow-Jonesindex sloot maandag 1,1 procent hoger op 25.898,83 punten. De brede S&P 500 klom 1,1 procent tot 2878,38 punten en techgraadmeter Nasdaq won 1,3 procent tot 7853,73 punten.