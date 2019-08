Nieuwe topman voor pizzaketen Papa John's

Gepubliceerd op | Views: 260

LOUISVILLE (AFN/BLOOMBERG) - De Amerikaanse pizzaketen Papa John's heeft Rob Lynch benoemd tot nieuwe topman. Lynch komt over van de broodjesketen Arby's, waar hij onder meer de eindverantwoordelijke was voor marketing en de bedrijfsvoering.

Lynch is de opvolger van Steve Ritchie. Die laatste gold ooit als beschermeling van de oprichter en voormalig topman van Papa John's, John Schnatter, die ook een belangrijk boegbeeld was in tal van reclame-uitingen. Schnatter moest vorig jaar het veld ruimen na een vermeende racistische scheldpartij in een conference call.

De benoeming van een nieuwe topman is de grootste wijziging in het bestuur van de pizzaketen sinds de activistische aandeelhouder Starboard Value een flink belang in het bedrijf nam. Topman Jeff Smith van die beleggingsfirma, tevens voorzitter bij Papa John's, prijst Lynch om zijn vermogen tot het transformeren van organisaties.

Papa John's heeft de laatste tijd veel last van concurrentie op de Noord-Amerikaanse markt. Bestaande vestigingen zagen hun verkopen daar in het tweede kwartaal met bijna 6 procent teruglopen.