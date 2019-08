Inval bij Deutsche Börse om belastingschandaal

Gepubliceerd op | Views: 663

FRANKFURT (AFN/BLOOMBERG) - Justitie in Duitsland heeft dinsdag een doorzoeking gedaan bij een dochteronderneming van Deutsche Börse vanwege een groot belastingschandaal. De Duitse beursuitbater bevestigt de inval en zegt alle medewerking te verlenen aan het onderzoek.

Het onderzoek richt zich op medewerkers van klanten van de divisie Clearstream, die al langer in beeld is van aanklagers vanwege de zogeheten cum-ex-kwestie. Over eventuele aanhoudingen is niets bekendgemaakt.

Tot 2012 was het door een maas in de Duitse wet mogelijk om meerdere teruggaves te krijgen over eenmalig betaalde dividendbelasting. Die cum-ex-transacties hebben de Duitse overheid naar schatting zo'n 10 miljard euro gekost.