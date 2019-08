Topman Boskalis koopt aandelen

Gepubliceerd op | Views: 92

PAPENDRECHT (AFN) - Topman Peter Berdowski van Boskalis heeft dinsdag 50.000 aandelen van de baggeraar en maritiem dienstverlener gekocht. Het gaat om een inkoop met privémiddelen van Berdowski, uitgevoerd door een bank, zo meldt het bedrijf.

De aankoopprijs van de stukken is niet bekendgemaakt. Het aandeel Boskalis was dinsdag omstreeks 13.20 uur de grootste stijger in de MidKap met een winst van 2,3 procent op 17,63 euro.